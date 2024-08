Mostra Venezia, ecco Beetlejuice: il red carpet gothic con Tim Burton e Monica Bellucci

(Adnkronos) –

Un'ondata di eleganza sexy e gotica ha travolto il red carpet della Mostra del cinema di Venezia: il cast di 'Beetlejuice Beetlejuice', guidato da un'eterea Winona Ryder e un'affascinante Jenna Ortega, ha stregato il lido con look audaci e sofisticati. A fare il loro ingresso trionfale, sotto una pioggia di flash, sono stati Tim Burton e Monica Bellucci. Il regista, fedele al suo stile, ha optato per un rigoroso completo nero, mentre la diva italiana ha incantato tutti con un abito lungo e aderente, anch'esso nero, caratterizzato da una generosa scollatura che metteva in risalto la sua bellezza senza tempo. A seguire, Justin Theroux con un look casual chic: camicia bianca e giacca champagne, che gli conferiva un'aria da moderno dandy. Al suo fianco, Arthur Conti, con un total black spezzato da un dolcevita dai toni chiari e occhiali scuri. Ma è stata Jenna Ortega, la nuova musa di Tim Burton, a catalizzare l'attenzione di fotografi e fan. La giovane star di 'Mercoledì' ha incantato tutti con un abito lungo rosso fuoco. Il corpetto a forma di cuore e la schiena scoperta, impreziositi da un gioco di trasparenze, esaltavano la sua bellezza sofisticata. Un rossetto rosso fuoco e i capelli raccolti in uno chignon basso e morbido completavano il look impeccabile. Timida e bellissima, come sempre, anche Winona Ryder. L'attrice, che in Beetlejuice interpreta l'indimenticabile Lydia Deetz, ha scelto un look romantico e dark al tempo stesso: gonna lunga in tulle nero, camicia bianca con fiocco bon ton e giacca nera che ricordano le atmosfere gotiche del film. Catherine O'Hara, indimenticabile interprete di Delia Deetz, ha optato per un elegante abito lungo nero a ragnatela con le spalle scoperte, anche lei in pieno stile Barton. Non è mancato Michael Keaton, l'iconico spiritello porcello del film, che ha sfoggiato un look elegante e curato con un completo total black. Il cast si è concesso con grande generosità ai fan, firmando autografi e scattando foto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2024