Mostra Venezia, cosa resta del red carpet: bottigliette e rifiuti abbandonati

(Adnkronos) – Lo sfarzo, il glamour, l'emozione di vedere da vicino i divi di Hollywood: la magia e il fascino del red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2024 non si discutono. Ma 'dietro le quinte', o meglio, a lato del tappeto rosso, proprio lì dove si accalca la folla in delirio dei fan, si cela una realtà meno affascinante. Dopo il passaggio delle grandi star, tra flash accecanti e grida adoranti, resta un'impronta ben diversa dalle orme di scarpe griffate: bottiglie di plastica abbandonate, lattine vuote, bicchieri di carta dimenticati, giornali accartocciati e una quantità imbarazzante di rifiuti. L’entusiasmo di incontrare il proprio beniamino, anche solo per un fugace selfie o un autografo al volo, fa dimenticare ai fan le più basilari regole della civiltà. L'ambiente? Chi se ne importa. L'importante è tornare a casa con un bottino di ricordi, anche a costo di lasciare dietro di sé una scia di rifiuti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2024