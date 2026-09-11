Mostra Venezia, Barbara (BeGreat): “Non si può fare business e industria dimenticando il sociale”

(Adnkronos) – “Tutti i più grandi player a livello mondiale prestano un'attenzione particolare a iniziative come BeGreat, che è sicuramente un faro". "Non si può fare business, finanza e industria dimenticando il sociale e non prestando adeguata attenzione a iniziative come BeGreat”. Sono le parole di Giovanni Barbara, presidente BeGreat, all’evento ‘The future is human – Every great story starts before success’, organizzato da Be Great – Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026. “Il nostro mondo, purtroppo, sta invecchiando velocemente e probabilmente lo sta facendo senza prestare l'adeguata attenzione ai giovani. Nel pensare a questo tema, non si può dimenticare che lo sport è un elemento che forma i giovani, li fa crescere, li fa diventare competenti e li plasma per far sì che possano avere tutte le competenze per affrontare le nuove sfide della società – spiega – Il sistema, purtroppo, soffre, e questo accade particolarmente in Paesi tradizionalisti come l'Italia. Forse infatti non è chiaro che alla tradizione, che è una componente importantissima che ci contraddistingue, bisogna aggiungere l'innovazione”. “Se noi, come avvenuto in passato, pensiamo che lo sport sia un divertimento e che tutti gli altri temi siano la centralità si commette un grande errore – Lo sport ha un posto centrale, così come tutte le altre materie, nell'ambito della formazione, della crescita futura e BeGreat ne è un esempio” conclude.

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Pubblicato il 11 Settembre 2026