Attualità

Mostra Venezia, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Francis Ford Coppola a sorpresa si è presentato alla Sala Darsena della Mostra del Cinema di Venezia per assistere alla versione restaurata in prima mondiale di “Queen Kelly” (1929) del leggendario regista Erich von Stroheim. A salutarlo è stato il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che ha chiesto per lui un applauso. La platea gremita si è alzata in piedi per omaggiare il grande regista de “Il padrino” e "Apocalypse Now” regalandogli un lunghissimo applauso. Seduto accanto a Coppola, il regista Alexander Payne, anche lui applauditissimo. Applausi anche per Alberto Barbera, direttore della Mostra, che poi ha presentato il film. Prima di congedarsi dal pubblico veneziano, Buttafuoco ha ricordato che la Biennale è "una cattedra della cultura nel mondo e ne siamo consapevoli". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: “Solo una vescica”

9 minuti fa

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 26 agosto

17 minuti fa

Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set

28 minuti fa

Gaeta, pedalò imbarca acqua e rischia di affondare: salvati due adulti e una bambina

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio