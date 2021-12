Ci sarà anche un corner espositivo a cura del Museo di Storia Naturale di Foggia alla mostra ornitologica Carduelis, l’esposizione di uccelli, mangimi e attrezzature, punto di riferimento per allevatori e appassionati a livello nazionale, in programma presso il Quartiere Fieristico della città oggi e domenica 5 dicembre 2021.Organizzata dall’Associazione Ornicoltori di Capitanata “Federico II”, presieduta da Piero Russo, la mostra accoglierà anche una piccola esposizione di reperti naturalistici del Museo di viale Giuseppe Di Vittorio, che fa parte del Polo Biblio-Museale di Foggia, istituito dalla Regione Puglia.Per questa mini-mostra in trasferta, il Museo ha selezionato soprattutto uccelli, ma anche un esemplare di lupo appenninico.Nell’anno in cui ricorrono i suoi 25 anni di attività, il Museo è lieto di aderire a questa iniziativa organizzata da un’associazione che punta alla conservazione della biodiversità.Si tratta di un tema centrale e prioritario per il Museo, che nell’ultimo quarto di secolo ha lavorato in questa direzione, accrescendo le sue collezioni e promuovendo l’attività divulgativa e la ricerca scientifica.Ingresso libero in fiera. Green pass obbligatorio.

