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Mostra di Venezia, Giuli sul red carpet con pochette rossa e spilletta verde per la Palestina

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(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per il secondo anno di seguito, è arrivato su red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con i colori della Palestina, sebbene visibili solo ad uno sguardo molto attento: il look del ministro mostrava una pochette rossa e verde e una spilla verde sul bavero (l’anno scorso una spilla e il cravattino con il verde bianco e rosso e nero) su una camicia bianca e smoking nero. Secondo fonti ben informate interpellate dall'Adnkronos, si tratterebbe di un omaggio voluto. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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