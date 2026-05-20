Mostra del cinema di Venezia, Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura

(Adnkronos) – Sarà l'attrice e regista Greta Scarano a guidare le cerimonie di apertura e chiusura dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. L’indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi, trova conferma da fonti cinematografiche interpellate dall’Adnkronos. La kermesse diretta da Alberto Barbera si terrà dal 2 al 12 settembre al Lido.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026