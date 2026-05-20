Attualità

Mostra del cinema di Venezia, Greta Scarano condurrà le cerimonie di apertura e chiusura

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Sarà l'attrice e regista Greta Scarano a guidare le cerimonie di apertura e chiusura dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. L’indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi, trova conferma da fonti cinematografiche interpellate dall’Adnkronos. La kermesse diretta da Alberto Barbera si terrà dal 2 al 12 settembre al Lido. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Kevin Spacey e Terry Gilliam per Mònde – Festa del Cinema sui Cammini

21 minuti fa

Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione

44 minuti fa

Oncologo De Laurentiis: “Test genomici per cure personalizzate in cancro seno”

46 minuti fa

Addio a George Eastman, gigante degli spaghetti western

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio