Mostra del Cinema di Venezia, Coppa Volpi a Peter Sarsgaard e Cailee Spaeny

(Adnkronos) – Al via la cerimonia di premiazione dell'80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. "È stato meraviglioso trovare un pubblico così presente in tutte le sale dalla mattina alla notte. È la conferma di una cosa che le sale cinematografiche ci insegnano da sempre: tutte queste storie hanno senso se tutti abbiamo il coraggio di sognare seduti fianco a fianco". Così la madrina Caterina Murino ha aperto la cerimonia in Sala Grande. Vestita in abito blu Armani, l’attrice sarda su commuove: “Grazie a tutti voi che continuate a farci sognare”. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile dei film del concorso principale della Mostra è stata assegnata all'attore statunitense Peter Sarsgaard protagonista del film 'Memory' di Michel Franco. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è andata quidi all'attrice e cantante statunitense Cailee Spaeny per il film 'Priscilla' di Sofia Coppola.

Il film ungherese 'Magyarázat mindenre (Explanation for everything) di Gábor Reisz ha vinto il Premio per il miglior film della sezione Orizzonti. A decretarlo la giuria di Orizzonti, presieduta da Jonas Carpignano e composta da Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé e Tricia Truttle dopo aver visionato i 18 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso.

L'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con 'Felicità', proposto nella sezione Orizzonti Extra della Mostra di Venezia, ha ricevuto il Premio degli Spettatori – Armani Beauty. Il regista romano Enrico Maria Artale si è aggiudicato il Premio per la Migliore Sceneggiatura della sezione Orizzonti con il film 'El Paraíso', diretto dallo stesso Artale. L'attrice, cantante e presentatrice televisiva colombiana Margarita Rosa De Francisco si è aggiudicata il Premio per la migliore interpretazione femminile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia per il film 'El Paraíso' del regista romano Enrico Maria Artale. 'Una sterminata domenica' del regista di Ardea (Roma) Alain Parroni ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria Orizzonti. "Sono onorato di ricevere questo premio al festival di Venezia, dove tanti altri grandi maestri cinesi sono stati premiati nel passato e da cui io devo ancora imparare tanto. Questo premio per me è uno straordinario incoraggiamento". Lo ha detto il regista cinese Lee Hong-Chi ricevendo il Leone del Futuro – Premio Venezia opera prima 'Luigi De Laurentiis' per il film 'Ai shi yi ba qiang (love is a gun)', una coproduzione tra Hong Kong, Cina e Taipei Cinese. Il Premio Marcello Mastroianni, dedicato a un giovane attore emergente, della Mostra di Venezia 2023 è andato a Seydou Sarr per il film 'Io Capitano' di Matteo Garrone.

Pubblicato il 9 Settembre 2023