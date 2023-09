Mostra cinema Venezia 2023, Barbera: “Persecuzione contro Woody Allen”

(Adnkronos) – "Sono 25 anni che se la prendono con Woody Allen: è una persecuzione. È stato completamente scagionato da ogni accusa". Lo ha detto all’Adnkronos il direttore della Mostra del Cinema di Venezia 2023, Alberto Barbera. Barbera ha formulato alcune considerazioni sulla protesta femminista che è andata in scena lunedì sera durante il red carpet di "Coup de chance", nuovo film di Allen presentato fuori concorso. "Siamo di fronte a una lotta giusta combattuta con strumenti sbagliati. Anche scegliendo i simboli da attaccare bisogna stare attenti – ha spiegato Barbera – Si prende come simbolo una persona che è stata inquisita per due volte, finita sotto inchiesta da due commissioni, processato, e infine assolto perchè non è stata trovata nessuna prova contro di lui. E dopo 25 anni stiamo ancora a discutere se è un molestatore di minorenni? Mi sembra francamente ridicolo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Settembre 2023