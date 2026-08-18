Morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi: aveva 31 anni

(Adnkronos) –

Lutto nel mondo dell'ippica: è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. "E' con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano", si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo, deceduto a 31 anni mentre si trovava nell'allevamento LJ a Eboli, in provincia di Salerno dove ha trascorso gli ultimi anni.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026