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Morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi: aveva 31 anni

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(Adnkronos) –
Lutto nel mondo dell'ippica: è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. "E' con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano", si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo, deceduto a 31 anni mentre si trovava nell'allevamento LJ a Eboli, in provincia di Salerno dove ha trascorso gli ultimi anni. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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