Attualità

Morto Santi Trimboli, volto noto Tgr Calabria e ’90esimo minuto’: aveva 80anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È morto a Cosenza, all'età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai Tgr Calabria. Era malato da tempo. Trimboli, in pensione con la qualifica di vicecaporedattore, è stato volto noto del tg e del programma '90esimo minuto'. Giornalista professionista dal 1973 ed esperto di sport, nel corso della sua carriera collaborò con prestigiose testate tra cui il 'Corriere dello Sport' e con le trasmissioni 'Tutto il calcio minuto per minuto', 'Stadio Sprint' e 'La Domenica Sportiva'. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2025

Tags
