Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni

(Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa all'età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2026