Attualità

Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa all'età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.  "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

58 minuti fa

Turismo, FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

1 ora fa

Mense scolastiche, roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

1 ora fa

Trump e il collo arrossato, la spiegazione della Casa Bianca: “Colpa di una crema”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio