(Adnkronos) – Lo sceneggiatore, produttore e regista austriaco Peter Hajek, noto soprattutto per aver ideato, scritto e prodotto la fortunata serie televisiva “Il commissario Rex”, è morto nella serata di venerdì 27 novembre all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa è stata comunicata oggi dalla moglie Ilse Buchelt-Hajek all’agenzia di stampa austriaca Apa, come riportano i media viennesi.

Ideata da Peter Hajek con lo sceneggiatore austriaco Peter Moser, “Il commissario Rex” ha debuttato nel 1994, diventando una delle serie poliziesche europee di maggiore successo internazionale. Ambientata a Vienna, racconta le indagini di una squadra omicidi affiancata da Rex, un pastore tedesco dalle straordinarie capacità investigative, capace di individuare indizi, rintracciare criminali e salvare vite umane. Nel corso delle stagioni si sono alternati diversi commissari e componenti della squadra, mentre il cane è rimasto il protagonista della serie, diventata popolare anche in Italia e capace di generare spin-off e remake in diversi Paesi. Hajek ha firmato 118 episodi fino al 2004.

Nato a Vienna il 19 luglio 1941, Hajek aveva iniziato la carriera come giornalista, collaborando con il quotidiano austriaco “Kurier” e con il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Il suo esordio nella regia televisiva era arrivato con un ritratto del cantautore André Heller, un programma che aveva contribuito in modo significativo alla notorietà dell’artista. Nel 1967 aveva fondato insieme a Helmuth Dimko la casa di produzione Mungo Film. Con il socio aveva realizzato la serie televisiva “Apropos Film”, prodotta per Zdf e Orf e premiata con una Goldene Kamera. Tra i primi successi anche “Wünsch dir was”, programma televisivo dell’emittente austriaca Orf per il quale aveva lavorato come autore e che aveva ottenuto il premio Bambi. Nel 1982 aveva diretto il suo primo lungometraggio, la commedia “Sei zärtlich, Pinguin”, interpretata da Marie Colbin. L’anno successivo aveva realizzato “Helnwein”, ritratto dedicato all’artista e fotografo Gottfried Helnwein, opera premiata con il Grimme-Preis e l’Eduard-Rhein-Preis. Tra i suoi lavori successivi figurano la serie “Mozart und Meisel”, realizzata tra il 1986 e il 1987, nella quale aveva ricoperto i ruoli di coautore, regista e produttore, e il progetto “Küss die Hand”, una composizione scenica dedicata al vignettista Manfred Deix. Dal 1988 al 1992 aveva scritto insieme a Peter Moser e diretto la serie in dodici episodi “Wenn das die Nachbarn wüssten”. Con lo stesso collaboratore, dal 1992 aveva poi lavorato a “Il commissario Rex”, una delle produzioni televisive austriache di maggiore successo internazionale. Nel 2000 Peter Hajek aveva ricevuto la Croce d’Onore d’argento per i meriti nei confronti della città di Vienna, riconoscimento per il suo contributo alla cultura e alla produzione audiovisiva austriaca.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026