Morto Peppe Vessicchio, spettacolo sotto choc: da Fedez a Emma Marrone, i messaggi per il maestro

Una valanga di messaggi di cantanti, conduttori, presentatori. Tutti scioccati per la morte di Peppe Vessicchio, il 69enne direttore d'orchestra deceduto oggi sabato 8 novembre. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di volti noti del mondo dello spettacolo, soprattutto di chi ha collaborato con il maestro. "Ciao Maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero", scrive Fedez sulle instagram stories a corredo di una foto che li ritrae insieme. Nel 2023, Vessicchio fu ospite fisso dell'edizione sanremese di Muschio Selvaggio, il podcast che il rapper all'epoca conduceva con Luis Sal. “Un dolore forte e improvviso" è il il personale ricordo che Amadeus condivide sui suoi canali social per la scomparsa del maestro. "Ci conoscevamo da 30 anni – scrive il conduttore – e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte". "Mancherai tanto a tutti. Ciao Peppe V.", conclude Amadeus nel suo messaggio di cordoglio condividendo anche alcuni scatti insieme. “Ciao maestro. Grazie di tutto", il messaggio con cui Alfa ha salutato il direttore d’orchestra. A corredo del messaggio, Alfa ha pubblicato una serie di scatti significativi: una foto che li ritrae insieme e l'immagine del tatuaggio che il giovane artista ha sul braccio con il volto sorridente del maestro. Ma è l'ultimo scatto, quello di un simpatico e toccante scambio di messaggi privati, a rivelare il legame tra i due. "Caro Andrea buongiorno. Sono Peppe Vessicchio… quello che indegnamente partecipa alla tua epidermide", scriveva il direttore d'orchestra con la sua consueta ironia, riferendosi al tatuaggio. Pronta e affettuosa la risposta del cantante: “Nell’epidermide e nel cuore”. Dal mondo della musica anche Emma Marrone ha salutato il direttore d'orchestra: "Ciao Beppe mio", ha scritto su Instagram condividendo una foto in bianco e nero del Maestro. E sulla piattaforma X ha scritto: "No Beppe no…", a corredo di un cuore a pezzi. "Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene". Queste le parole Paolo Bonolis che ha salutato su Instagram lo storico direttore d'orchestra di Sanremo. "Caro Peppe , non sai quanto mi dispiace aver appreso la notizia della tua partenza. Ti ricorderò sempre. Sarai sempre su quel palcoscenico, nei ricordi di tutti noi, una presenza leggera e potente. È davvero un grande dispiacere sapere che oggi non ci sei più", ha scritto Alba Parietti a corredo di uno selfie con il direttore d'orchestra.

Stash, frontman dei The Kolors scrive: "Addolorato per la scomparsa di una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto in questo cammino. Buon viaggio maestro Beppe Vessicchio". "Non ci credo. Ti voglio bene maestro. Per sempre il tuo 'cavallo pazzo'", ha scritto la cantante pugliese Alessandra Amoroso a corredo di un tenero scatto in cui è abbracciata al direttore d'orchestra. "Ci lascia non solo un grande artista, ma una persona davvero per bene. Sempre presente se si trattava di aiutare gli altri. Ci mancherai tantissimo", il ricordo di Gabriele Corsi. "È con immenso dolore che vengo a conoscenza della scomparsa di Beppe Vessicchio. Un grandissimo musicista e bellissima persona. Stento ancora a crederci. Sentite condoglianze alla famiglia. E che la terra le sia lieve, Maestro", scrive Rita Pavone. "Una notizia scioccante, sono senza parole, in questo momento c'è solo tanta amarezza", èla reazione all'Adnkronos di Rossella Brescia, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva. E ricorda: "Era stato il mio testimone di nozze quando sposai Roberto Cenci. Possedeva una grandissima personalità, è sempre stato per me un punto fermo, un grande uomo, un professionista, un artista, sempre così elegante e raffinato. Un uomo su cui potevi contare", conclude Rossella Brescia.

Pubblicato il 8 Novembre 2025