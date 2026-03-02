Attualità

Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra era detenuto nel carcere di Opera. Disposta l’autopsia

(Adnkronos) – E' morto oggi, lunedì 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, il boss mafioso catanese Nitto Santapaola. Aveva 87 anni ed era detenuto al 41 bis. Santapaola, considerato uno dei boss più sanguinari di Cosa nostra, venne arrestato all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare a Mazzarrone, nel catanese, dopo 11 anni di latitanza.  La Procura di Milano, come apprende l'Adnkronos, ha disposto l'autopsia. 
Pubblicato il 2 Marzo 2026

