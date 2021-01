Morto Mario Nero, il testimone di giustizia chiave del processo Panunzio

E’ stato trovato morto nella sua abitazione nel nord Italia Mario Nero, 58 anni, sotto protezione da dieci anni per aver visto in faccia e avere testimoniato contro il killer di Giovanni Panunzio il costruttore foggiano assassinato il 6 novembre del 1992 a Foggia perche’ si era ribellato alla mafia e al pizzo. A renderlo noto in un post su

Facebook e’ stato Antonio Belluna segretario dell’associazione foggiana dedicata al costruttore assassinato. “Nero e’ stato trovato morto nella sua abitazione la cui localita’ non e’ stata resa nota per ragioni di sicurezza – fanno sapere dall’associazione Panunzio – ha vissuto sotto protezione per oltre dieci anni”. La sera del delitto, Nero vide in faccia il killer di Giovanni Panunzio, ovvero Donato Delli Carri, che poi e’ stato condannato in via definitiva a 26 anni di carcere. “Sono in corso accertamenti per verificare le cause della morte”, precisa il presidente dell’associazione Panunzio, Dimitri Lioi, anche se tutto lascia pensare che si sia trattato di un evento naturale. “Mario Nero – ricorda il presidente – e’ stato tra i promotori insieme all’allora sottosegretario alla giustizia Alfredo Mantovano nei primi anni 2000 della normativa a tutela dei testimoni di giustizia”.

Landella: “Grazie a lui le prime condanne alla criminalità locale”

“Oggi e’ venuto a mancare Mario Nero, primo e uno dei pochi testimoni di giustizia. Grazie alla sua testimonianza nel processo Panunzio negli anni Novanta, vennero emesse le prime condanne di mafia nei confronti degli esponenti della criminalita’ locale. A Mario Nero la citta’ di Foggia esprime rispetto e gratitudine. Che possa riposare in pace”. E’ il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella alla morte di Mario Nero, unico testimone dell’omicidio di Giovanni Panunzio, il costruttore ammazzato a Foggia nel novembre del 1992.Per il primo cittadino, Nero e’ stato “un uomo che ha avuto il coraggio di non voltare lo sguardo altrove e di collaborare con le forze di polizia e con la magistratura per individuare gli assassini di Giovanni Panunzio, ammazzato per essersi rifiutato di pagare il pizzo”.

Barone: “Una perdita enorme per la comunità. La politica deve impegnarsi affinché chi denuncia non venga lasciato solo”

Anche la consigliera regionale del M5S Rosa Barone interviene sulla scomparsa di Mario Nero. “La morte di Mario Nero è una perdita enorme per l’intera comunità. A lui va il nostro grazie per aver testimoniato nel processo per l’omicidio di Giovanni Panunzio avvenuto il 6 novembre del 1992 e le scuse per averlo fatto sentire solo. Mario Nero avrebbe potuto far finta di non vedere, invece grazie alla sua testimonianza i mandanti e gli esecutori dell’omicidio vennero arrestati e condannati. Da allora la sua vita non è più stata la stessa, fatta di continui spostamenti e cambi d’identità, avendo vissuto fino al 2002 sotto protezione. Nonostante questo non si era pentito di quella scelta che, diceva, non avrebbe potuto essere diversa, visti i valori e l’educazione alla legalità che gli erano stati trasmessi dalla famiglia. ‘Non sono mai riuscito a integrarmi in nessun posto, il programma di protezione in quegli anni distruggeva l’esistenza di chiunque vi transitasse’ mi ha detto recentemente.

Chi denuncia non deve essere lasciato solo, per questo è importante creare una rete contro le mafie ed è un impegno che la politica tutta deve prendere. Mario Nero è l’ennesima vittima di un sistema mafioso che distrugge tutto quello con cui viene a contatto, ma è anche colui che tra i primi ha avuto il coraggio di accendere i riflettori sulla mafia garganica di cui allora nessuno parlava. Oggi dobbiamo continuare a seguire il suo esempio e portare avanti la lotta per la legalità e la prevenzione, solo così potremo onorare la sua memoria”.

Condividi sui Social!