Attualità

Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Professore di storia e filosofia in un liceo romano, Merlino, lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro. Tra le sue opere, si ricordano la cura della ristampa dei Poemi di Fresnes di Robert Brasillach, e l'autobiografico E venne Valle Giulia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

“Gelosia non può mai essere attenuante”, la sentenza su stalking e lesioni

24 minuti fa

Usa, 700 agenti Ice saranno ritirati da Minneapolis

24 minuti fa

Monica Tonelli porta in scena le chat delle mamme: “Hanno invaso le nostre vite”

25 minuti fa

Ungheria, condannata a 8 anni di carcere l’antifascista tedesca Maja T. “complice” di Ilaria Salis

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio