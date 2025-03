Morto l”uomo dal braccio d’oro’, ha salvato oltre 2 milioni di bambini

(Adnkronos) –

Addio a James Harrison, uno dei più prolifici donatori di sangue al mondo, il cui plasma ha salvato la vita a più di 2 milioni di bambini. L'uomo, 88 anni, è morto nel sonno il 17 febbraio in una casa di cura nel New South Wales, in Australia, dove era conosciuto come "l'uomo dal braccio d'oro". Harrison possedeva nel sangue un raro anticorpo, l'Anti-D, cruciale nella produzione di farmaci salvavita per donne in gravidanza a rischio di incompatibilità sanguigna con il feto. L’Australian Red Cross Blood Service che ha reso omaggio a Harrison, ha spiegato che Harrison decise di diventare donatore, dopo aver ricevuto trasfusioni a seguito di un intervento chirurgico al torace a 14 anni. A 18 anni iniziò la donazione di plasma e ha continuato a farlo ogni due settimane fino all'età di 81 anni. Nel 2005, ha ottenuto il record mondiale per la maggior parte del plasma sanguigno donato, un titolo che ha detenuto fino al 2022 quando è stato superato da un uomo negli Stati Uniti. Sua figlia, Tracey Mellowship, ha dichiarato che suo padre era "molto orgoglioso di aver salvato così tante vite, senza alcun costo o dolore. Ha sempre detto che non fa male e che la vita che salvi potrebbe essere la tua". La stessa Mellowship e i due nipoti di Harrison sono beneficiari delle immunizzazioni anti-D. "Lo rendeva felice sentire parlare delle numerose famiglie come la nostra, che esistevano grazie alla sua gentilezza", ha aggiunto. L'iniezione di Anti-D protegge i bambini da una condizione potenzialmente letale, la malattia emolitica del feto e del neonato (HDFN). Questa patologia insorge quando si verifica incompatibilità tra i globuli rossi materni e fetali, causando un attacco del sistema immunitario materno ai globuli rossi del feto, con conseguenti danni potenzialmente gravi, tra cui anemia severa, insufficienza cardiaca e morte. Prima dello sviluppo delle terapie anti-D, a metà degli anni '60, la mortalità per HDFN era del 50%. Non è chiaro come il sangue di Harrison sia diventato così ricco di anti-D, ma alcuni rapporti hanno detto che aveva a che fare con la massiccia trasfusione di sangue che ha ricevuto a 14 anni. In Australia, i donatori di Anti-D sono meno di 200, ma il loro contributo è fondamentale per circa 45.000 madri e bambini ogni anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025