Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni

(Adnkronos) – Morto Julian McMahon, attore australiano noto per i suoi ruoli televisivi in ​​Streghe, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro. Aveva 56 anni e gli era stato diagnosticato un cancro. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. La moglie, Kelly Paniagua, ne ha confermato la morte venerdì, definendo McMahon il suo "amato marito". "Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro", ha detto in una dichiarazione a Deadline. "Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile". Ha aggiunto: "Chiediamo sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2025