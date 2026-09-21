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Morto il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber aveva 27 anni

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(Adnkronos) – Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto all'età di 27 anni. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che Gerber è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione. La causa del decesso, come riporta Cnn, non è stata resa nota. L'addetto stampa di Crawford ha confermato la notizia, dichiarando alla Cnn: "La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso". Nato in California nel 1999, Gerber è uno dei due figli che Crawford ha avuto con l'imprenditore Rande Gerber. Come sua sorella, Kaia Gerber, è entrato nel mondo della moda in giovane età, debuttando in passerella per la casa di moda italiana Moschino a soli 16 anni. Negli ultimi anni, Gerber aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e dell'uso di droghe.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Settembre 2026

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