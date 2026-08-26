Morto il boss Domenico Papalia, era storico esponente della ‘ndrangheta del Nord

(Adnkronos) – È morto nella notte in un ospedale di Milano Domenico Papalia, 81 anni, storico esponente di vertice della ’ndrangheta al Nord, originario di Platì, nel Reggino. Papalia, conosciuto come 'don Micu', era da tempo gravemente malato per un carcinoma alla prostata. Era stato ricoverato il 17 agosto all’ospedale San Paolo di Milano.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2026