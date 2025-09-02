Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

(Adnkronos) – E' morto oggi martedì 2 settembre Emilio Fede: 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4 e volto storico del giornalismo televisivo, ha diretto anche il Tg1 negli anni Ottanta. Nel 1991 ha fondato Studio Aperto e dal 1992 al 2021, per vent'anni, ha diretto il Tg4. "Papà ci ha lasciato", sono state le parole della figlia Sveva. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



