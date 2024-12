Morto Carlo Lucchina, storico Dg sanità lombarda dell’era Formigoni

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos Salute, è morto Carlo Lucchina, storico direttore generale della sanità lombarda. Ha accompagnato gli anni dell'amministrazione di Roberto Formigoni, vero e proprio 'deus ex machina' del servizio sanitario regionale. Aveva 75 anni ed era nato a Varese. Lucchina "era un amico, oltre che un collaboratore straordinario. Posso dire, senza tema di smentita, che era uno dei migliori esperti di amministrazione della sanità in Italia. Il mio dolore è grandissimo, perché è morto un grande uomo, una grande persona. Intelligente, dedita al suo lavoro senza risparmio, con grandissime capacità". Sono le parole con cui Roberto Formigoni descrive all'Adnkronos Salute lo storico Dg morto nella notte. "E' stato il padre, il direttore generale della grande sanità lombarda. E quindi il mio dolore è grandissimo ed esprimo una grande vicinanza alla famiglia a tutti gli amici che lo hanno conosciuto. La stima per lui diventa il ringraziamento per l'opera straordinaria che abbiamo potuto compiere insieme", conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Dicembre 2024