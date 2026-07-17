Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l’allenatore del Verona campione d’Italia

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E' morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto dello storico scudetto del Verona, conquistato nella stagione 1984-1985. Bagnoli si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Nato a Milano il 3 luglio del 1935 Bagnoli ha iniziato la sua carriera nel Milan, giocando da centrocampista, a metà anni 50'. Lasciato il club rossonero ha vestito le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Udinese e Verbania, per poi ritirarsi nel 1973 e iniziare ad allenare. In panchina il 'mago della Bovisa, così venne soprannominato, ha guidato Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter, squadra per cui faceva il tifo da bambino e che allenerà dal 1992 al 1994.

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Pubblicato il 17 Luglio 2026