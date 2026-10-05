Morto a 87 anni Renato Cortesi, addio alla voce di Depardieu e Jim Belushi

(Adnkronos) – Addio a Renato Cortesi. L'attore, doppiatore e direttore del doppiaggio tra i protagonisti della storia del doppiaggio italiano è morto sabato 3 ottobre a Roma a 87 anni. Nato a Bergamo il 28 luglio 1939, ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema, televisione e teatro, prestando la propria voce a numerosi interpreti internazionali e a celebri personaggi dell'animazione. Dopo gli studi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, Cortesi aveva iniziato giovanissimo l'attività teatrale al Teatro Universitario, cimentandosi in opere di Thornton Wilder, Eugène Ionesco e Sławomir Mrożek. Nel 1966 si era trasferito a Roma, dove aveva collaborato con Renzo Ricci. Parallelamente all'attività di attore, aveva costruito una lunga carriera nel doppiaggio. Tra gli interpreti ai quali aveva prestato la voce figurano Gérard Depardieu e André Dussollier, ma anche William Hurt in 'Brivido caldo' e 'Stati di allucinazione', Liam Neeson in 'Vite sospese', Jeff Bridges in 'C'è un fantasma tra noi due' e Jean-Claude Dreyfus ne 'La nobildonna e il duca'. Cortesi aveva inoltre doppiato Rutger Hauer, Brad Dourif, Dan Aykroyd, Geoffrey Rush, Burt Reynolds, Viggo Mortensen, Ben Kingsley e Gene Hackman, quest'ultimo nel ridoppiaggio di 'Superman'. Tra i suoi lavori più ricordati c'è la voce di Jim Belushi in 'Una poltrona per due', mentre aveva doppiato Brad Dourif, interprete originale di Chucky, ne 'La bambola assassina'. Particolarmente ampia anche la sua attività nel mondo dell'animazione. Aveva dato voce a Lafayette ne 'Gli Aristogatti', a Pippo nei cartoni animati degli anni Ottanta, a Tigro in 'Troppo vento per Winny-Pooh', a Tappo in 'Tigro e Winny-Pooh a tu per tu' e al Primo Antenato in 'Mulan. Era stata inoltre la prima voce italiana del preside Skinner ne 'I Simpson'. Cortesi è stato tra i doppiatori più presenti nei film di Federico Fellini. Nel film 'Roma' aveva doppiato Peter Gonzales, l'attore che interpretava Fellini da giovane. La sua carriera davanti alla macchina da presa comprende numerosi film, tra cui molte commedie come 'Una cavalla tutta nuda', 'Elena sì… ma di Troia', 'Il figlioccio del padrino', 'Nipoti miei diletti', 'L'infermiera nella corsia dei militari', 'Vai avanti tu che mi vien da ridere', 'La cena per farli conoscere', 'Sapore di te' e 'Te lo dico pianissimo'. Numerose anche le partecipazioni televisive, da 'Pronto emergenza' a 'Il bello delle donne', 'Il papa buono', 'Provaci ancora prof!', 'Don Matteo', 'Preferisco il paradiso', 'Cenerentola', 'R.I.S. Roma 3 – Delitti imperfetti', fino a 'Vita da Carlo' e 'L'Ora – Inchiostro contro piombo'. Anche il teatro ha accompagnato l'intero percorso professionale dell'attore. Cortesi lascia il figlio Marco, direttore di doppiaggio, mentre era cugino della doppiatrice Isa Bellini.

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Pubblicato il 5 Ottobre 2026