Morto a 77 anni Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti

Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, gruppo italiano attivo nel settore della cantieristica navale, è morto oggi nella sua casa in Valle d’Aosta, dove si trovava in vacanza: aveva 77 anni. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un incidente domestico. Nato a Torino nel 1947, dal marzo 2013 al settembre 2015 è stato deputato eletto nella lista Scelta Civica con Monti per l’Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2024