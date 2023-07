Morto a 30 anni l’acrobata Remi Lucidi, precipitato da grattacielo a Hong Kong

(Adnkronos) – Morto a 30 anni l'acrobata francese Remi Lucidi. Si ritiene che sia caduto dal 68esimo piano di un grattacielo di Hong Kong mentre tentava un'acrobazia, si legge sul Guardian. La polizia ha dichiarato che il corpo di un uomo, che si ritiene abbia praticato sport estremi, è stato trovato in un patio di un condominio nella zona di Mid-Levels. I media locali hanno parlato di Lucidi, che si è guadagnato un grande seguito sui social media con il nome di 'Remi Enigma', postando fotografie di strutture alte in tutto il mondo. La polizia di Hong Kong ha dichiarato che, dopo una prima indagine, ritiene che l'uomo sia caduto da un cornicione. Sulla scena non è stato trovato alcun biglietto d'addio. L'uomo era entrato nel condominio dicendo alla sicurezza che sarebbe andato a trovare un amico al 40esimo piano. La polizia ha dichiarato che l'uomo ha bussato alla finestra di un attico al 68esimo piano, chiedendo di poter entrare. Una collaboratrice domestica all'interno ha raccontato alla polizia di essersi insospettita e di averlo ignorato, e lui alla fine si è allontanato. La polizia ha poi ricevuto una chiamata dalla sicurezza per una fuga di gas, ma quando è arrivata ha trovato il corpo dell'uomo fuori dall'edificio, la cui caduta sembra aver rotto un tubo del gas.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Luglio 2023