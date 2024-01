Morto a 23 anni Adam Jendoubi, attore aveva avuto arresto cardiaco a Capodanno

(Adnkronos) – È morto dopo nove giorni di agonia all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) Adam Jendoubi, giovane attore napoletano protagonista de 'La paranza dei bambini'. A dare la conferma con un post sui social è il fratello Habib, anche lui attore e modello, che ha comunicato anche l'espianto degli organi. Cresciuto a Forcella, 23 anni, Adam Jendoubi era stato soccorso in arresto cardiaco all'alba di Capodanno a Castellammare di Stabia. Ieri pomeriggio, dopo nove giorni in rianimazione, è arrivato il decesso. Inizialmente, viste le ferite al volto, i soccorritori avevano pensato ad un incidente stradale. Invece, secondo quanto si apprende, Adam Jendoubi era in arresto cardiaco dopo una festa per il Capodanno: il suo corpo riverso a terra e privo di sensi fu ritrovato lungo viale delle Terme, a Castellammare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Gennaio 2024