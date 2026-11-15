Attualità

Morto a 21 anni il parapendista Giovanni Lopez: si è schiantato al suolo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Giovanni Lopez, un parapendista di 21 anni noto per le sue acrobazie in volo, è morto in seguito di un incidente, dopo essersi schiantato in un campo. Lo riporta Tmz, citando fonti locali.  

Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente sabato, intorno alle 14:57, a Plainfield, in Illinois, a seguito della segnalazione di un incidente con parapendio.
 

L’ufficio del medico legale della contea di Kendall ne ha successivamente dichiarato il decesso e ha provveduto all’identificazione della vittima, come riportato dal Chicago Sun-Times. Non sono ancora state rese note le modalità e la causa del decesso di Lopez, in attesa dei risultati dell’autopsia medico-legale. 

Il giovane risultava come “digital creator” sui social media e condivideva regolarmente video e immagini delle sue avventure in parapendio, sport che aveva iniziato a praticare nel 2025. Il suo post più recente risale a un mese fa: il 16 ottobre, infatti, aveva condiviso su Facebook una serie di foto e filmati. In un commento a uno di questi, aveva stimato di trovarsi a un’altitudine di circa 600 metri sul suo parapendio. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Atp Finals, per Shelton buona la prima con Ferrero: Fils ko in tre set

9 minuti fa

Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico lunedì 16 novembre: 10 regioni a rischio

14 minuti fa

Garlasco, richiesta di revisione per Stasi sempre più vicina. Il genetista che ha fatto riaprire il caso: “Elementi clamorosi”

2 ore fa

Paura su volo EasyJet dall’Islanda a Malpensa: ubriaco semina il panico a bordo con un coltello

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio