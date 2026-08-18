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Morti in un incidente stradale il produttore cinematografico Nicolas Altmayer e la compagna Mathilde Favier: indagini in corso

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(Adnkronos) –
Nicolas Altmayer, produttore cinematografico francese dei film "Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo" e "Giovane e bella", e Mathilde Favier, direttrice delle pubbliche relazioni di Dior, sono morti in un incidente stradale nel dipartimento delle Deux-Sèvres. Lo ha reso noto oggi la procura
di Niort. La coppia è deceduta lunedì 17 agiosto intorno alle ore 16 su una strada dipartimentale ad Airvault, nel nord del dipartimento. Il loro veicolo "si è scontrato con un mezzo pesante che procedeva in senso opposto, mentre stavano sorpassando un altro veicolo", ha precisato il viceprocuratore di Niort, Nicolas Leclainche, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo commesso da un conducente, al fine di determinare le circostanze esatte dell’accaduto. Mathilde Favier, 57 anni, era direttrice delle pubbliche relazioni del marchio Dior, mentre Nicolas Altmayer, produttore cinematografico di 61 anni, era alla guida della società Mandarin & Compagnie insieme al fratello Eric. Era noto per aver prodotto i film "Nella casa", "La scuola è nostra", "Medellin" , e, più recentemente, "Alpha", di Julia Ducournau, e "Monsieur Aznavour", con l’attore Tahar Rahim. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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