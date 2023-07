Morti due fratellini in un vascone: sarà aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Potrebbe essere aperta una inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Daniel e Stefan i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni morti ieri sera in un vascone per la raccolta di acqua nelle campagne tra Zapponeta e Manfredonia. L’inchiesta coordinata dalla procura di Foggia servira’ non solo a chiarire la dinamica e le cause della tragedia ma, soprattutto, eventuali responsabilita’. Il vascone, che si trova a pochi metri dall’abitazione dove vive la famiglia, e’ recintato anche se in una parte della recinzione c’e’ un buco nella rete. Forse proprio da quel foro i due bambini potrebbero essere entrati nella vasca. La vasca ha un’argine alto circa un metro e mezzo: forse i bambini potrebbero essere scivolati mentre camminavano proprio su sull’argine. O forse i bambini per fuggire alla calura si sono gettati in acqua non riuscendo piu’ a tornare sull’argine.



Pubblicato il 12 Luglio 2023