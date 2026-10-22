Morte Roberto Bernabai, il commosso ricordo dei collegi di La7: “Abbiamo un compagno di viaggio in meno”

(Adnkronos) – “Abbiamo ancora una notizia da dare, è un saluto per noi è un po’ complicato ma proviamo a farlo perché da stanotte abbiamo un compagno di viaggio in meno, una persona che da sempre – da almeno 30 anni – ha accompagnato il racconto sportivo di Telemontecarlo prima e di La7 poi”. Così Cristina Fantoni ha ricordato al termine del TgLa7 di ieri 21 ottobre, il collega

Roberto Bernabai

, morto qualche ore prima dopo una lunga malattia.

“Roberto Bernabai se ne è andato dopo l’aggravarsi di una malattia che aveva combattuto con dignità, silenzio e grande compostezza – ha spiegato Fantoni -. Tutta la sua carriera sportiva è andata in questa direzione. Noi lo diciamo con la sua voce e il suo volto per sentirlo un po’ più vicino”, ha detto lanciando una clip in cui si vede Bernabai condurre la pagina dello sport del TgLa7.

“Questo era Roberto, che ha fatto parte della carriera sportiva di tutti noi. Ha scritto tante pagine della nostra storia sportiva, la sua voce ha raccontato manifestazioni sportive. Roberto ha seguito come inviato tre Mondiali di calcio e tre Europei oltre alle Olimpiadi del 1992. Storpiavano sempre il suo nome, per noi era semplicemente Roby. Ci stringiamo ai figli Federica e Alessandro con la passione che ci lega a lui”, ha concluso Fantoni.

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Pubblicato il 22 Ottobre 2026