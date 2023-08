Morte Prigozhin, le condoglianze di Putin: il messaggio ‘di ghiaccio’ – Video

(Adnkronos) – "Conoscevo Prigozhin da moltissimo tempo. Era un uomo di talento che ha commesso gravi errori". Il presidente russo Vladimir Putin parla per la prima volta della morte di Evgheny Prigozhin, il capo della Wagner deceduto ieri – con altre 9 persone – nello schianto del suo aereo in Russia. Prigozhin due mesi fa aveva guidato la marcia di 25mila mercenari verso Mosca, fermandosi a 200 km dalla capitale. Il 'quasi golpe' era stato definito da Putin "una pugnalata alle spalle". Oggi Putin, senza mostrare in realtà particolare cordoglio, esprime le sue condoglianze -estese a tutte le persone coinvolte nel disastro- e promette un'inchiesta completa su quello che definisce "incidente". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Agosto 2023