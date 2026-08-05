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Morte piccolo Domenico, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento

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(Adnkronos) – C'è l'accordo per il risarcimento tra l'Azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. A confermarlo all'Adnkronos è il legale della famiglia del piccolo, l'avvocato Francesco Petruzzi. "Abbiamo raggiunto l'accordo con una cifra congrua e soddisfacente" commenta l'avvocato che per motivi di riservatezza non può divulgare la cifra. La firma dell'accordo avverrà a settembre.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Agosto 2026

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