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Il portiere dell’Andorra Jesus Owono torna a lavorare in campo dopo lo choc per la morte di Jesus de Miguel, l’attaccante del Tenerife che ha perso la vita dopo lo scontro di gioco con lo stesso estremo difensore della Guinea Equatoriale. Owono si era preso un periodo di riposo e dopo diverse settimane per recuperare psicologicamente in seguito al terribile evento, si è recato al centro sportivo della sua squadra per svolgere degli allenamenti individuali, secondo quanto riporta ‘Marca’.

Il portiere squalificato per 12 giornate dopo l’espulsione rimediata contro il Tenerife, ha iniziato gli allenamenti individuali la scorsa settimana, ma senza ancora mai indossare i guanti e svolgere i consueti allenamenti da portiere. Owono continua a essere seguito da specialisti per cercare di superare il trauma per la morte di De Miguel, sostenuto dall’intera squadra e dallo staff dell’Andorra. Non è stata fissata alcuna data per il rientro del portiere.



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Pubblicato il 24 Novembre 2026