(Adnkronos) –

Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia di Stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, si è tolto la vita oggi con un colpo di pistola nella sua casa di campagna in località Querciaiole, nel territorio di Magliano in Toscana. Dalla premier Giorgia Meloni al fratello del giudice Borsellino, Salvatore, i commenti alla notizia della morte.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ha telefonato ad Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del fratello Gianni.

”Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. ”Esprimo il mio cordoglio -ha sottolineato – e la mia vicinanza al fratello, Comandante generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.

“Mi ha sconvolto la notizia della morte di Gianni De Gennaro anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni. Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con un sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni con me. Me ne accorsi soltanto una volta arrivato a casa. Gliela rimandai accompagnandola con un biglietto sul quale avevo scritto: ‘Solo io potevo rubare una penna al Capo della Polizia’. Lui mi ringraziò con un altro bigliettino e mi regalò un’altra penna. Sono sconvolto da questa tragica fine. Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale”, le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. “A volte il suicidio è anche coraggio, quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo c’è anche il suicidio”, ha poi detto La Russa, parlando della morte dell’ex capo della Polizia a un convegno organizzato da Fratelli d’Italia a Milano. “E’ drammatico e non è certamente quello che auspico a nessuno, ma prima di dire che è fragilità ci penserei, non lo so. Può essere fragilità e può essere un modo per reagire a quella che lui avvertiva come una grande ingiustizia”, ha osservato La Russa.

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”, scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. A dirsi sconvolto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano. Tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, però credo che in un Paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste e se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronuncia la sentenza non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata”. “Questo non è giusto, non è da Paese civile – ha proseguito – purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali. Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha concluso Tajani.

“Gianni De Gennaro era un amico. Una persona cui volevo bene e che me ne voleva a sua volta. L’avevo conosciuto quando era Capo della Polizia. Uomo duro, capace, concreto, serio, coraggioso. L’ho visto poi, nel corso della vita, ricoprire molti altri incarichi, sempre con lo stesso spirito: servire le Istituzioni e lo Stato. Un uomo dello Stato. La notizia mi ha sconvolto ma forse il suo è stato l’ultimo coraggioso atto di servizio: non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia, che non era solo sua ma delle istituzioni che ha servito”, il ricordo del ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X. “Ancora una volta mi ha colpito come questa vicenda sia diventata pubblica, come si sia diffusa in poche ore la forza di un teorema accusatorio, la violenza social e mediatica del processo preventivo e senza appello, accuse che rimbombano senza che nessuna voce contraria abbia spazio e possibilità di farsi sentire. Indagini e accertamento di responsabilità sono un compito fondamentale delle democrazie e vanno difesi e rispettati. Come dovrebbe essere rispettata la presunzione di innocenza di chiunque – sottolinea – finché non si accerta la verità. Non sono mai riuscito ad accettare che venisse dato in pasto alla pubblica gogna una persona incensurata. A quel punto non conta la storia, non conta una vita di servizio e di lavoro, conta quello che in quei giorni, senza appello, senza possibilità di difesa, viene raccontato e percepito, la verità che viene proposta. Che però non è la verità ma un’ipotesi che meriterebbe di essere discussa in un dibattimento tra le parti. L’altro giorno, quando avevo letto la notizia, avevo provato a cercarlo. Non era disponibile e il messaggio che gli avevo mandato non è mai arrivato: non aveva più il telefono perché gli era stato sequestrato. Allora ho affidato la mia vicinanza a un familiare e l’ho cercato più volte per sincerarmi che gli fosse arrivata. Avrei voluto potergli dire direttamente che io non credevo a nulla di ciò che avevo letto e sapevo chi era lui. Non perché fosse un amico ma perché per lui parlavano la sua storia e i suoi successi al servizio dello Stato. Quello stesso Stato che, in questi giorni, non gli sembrava più ricordarsi della sua storia al punto da trovarselo contro. Forse proprio questo non è riuscito ad accettare. Addio Gianni, amico mio”, il saluto del ministro.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi”, ha dichiarato dal canto suo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Ho appreso con dolore e smarrimento della tragica morte di Gianni de Gennaro. In questo momento il mio pensiero va al fratello Andrea, che apprezzo e stimo e a tutta la famiglia”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

”De Gennaro era un investigatore eccellente. Un capo della polizia, che ha dato autorevolezza al Corpo. Una persona di equilibrio che ha sempre pensato che la polizia fosse a garanzia di tutti e non di una parte. Un difensore di ogni sua donna e ogni suo uomo…”. Così Claudio Scajola, ex ministro dell’Interno del governo Berlusconi, ora sindaco di Imperia. ”Credo che il suo gesto estremo – ha sottolineato Scajola, che al G8 di Genova guidava il Viminale mentre De Gennaro era capo della Polizia – sia stato motivato non solo da ragioni personali, ma anche dalla volontà di tutelare le forze di Polizia, evitando così un processo mediatico che avrebbe coinvolto la credibilità delle istituzioni”. ”Tollerare questo processo mediatico -avverte Scajola- è un’ulteriore dimostrazione di ciò che provoca nelle persone perbene la divulgazione di queste notizie”.

La morte di De Gennaro “è un fatto sconvolgente davanti a cui è il momento del rispetto, del dolore dei familiari e in questo senso naturalmente mandiamo a loro il nostro cordoglio”, dice la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a margine del vertice contro l’oligarchia internazionale di Parigi.

Il gip aveva respinto la richiesta di arresto. “Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Innanzitutto è una persona che conoscevo personalmente quindi sono molto scosso su questa questione, sono anche amico del fratello. Al netto della vicenda credo che sia un’occasione ancora importante per riflettere sul sistema anche a distanza di anni, di mettere la gogna le persone”, ha detto dal canto suo il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. “Non è che voglio strumentalizzare l’accaduto, ci mancherebbe, non lo fare mai a maggior ragione per una persona che conoscevo bene, che stimavo, che consideravo assolutamente estraneo dal mio punto di vista a quello che accadeva, pur non conoscendo i fatti, credo che una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi d’informazione vada fatta nel rispetto per carità della libertà di espressione della stampa, della giustezza di comunicare ai cittadini le notizie e anche al dovere della magistratura di fare indagini ma insomma rispetto alla polarizzazione di queste vicende dimenticano spesso che ci sono delle persone dietro, delle famiglie, insomma, è una riflessione che le nostre democrazie devono fare”, ha chiuso Cirielli.

“Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio…”. Così all’Adnkronos Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino. “Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip. Accuse che tra l’altro non riguardavano l’agenda rossa – ha affermato – Non c’è niente di specifico sull’agenda rossa. E poi parlando di Contorno era di competenza della Procura di Palermo e non di Caltanissetta. Ritengo che queste accuse abbiano il solo scopo di cercare di togliere la responsabilità della sparizione dell’agenda rossa da parte dei Servizi segreti sulla Polizia”.

“Sono addolorata, voglio stare con il mio dolore. Dico solo che mio fratello si fidava molto di Gianni De Gennaro. Hanno lavorato su diverse inchieste, come Pizza Connection e il maxiprocesso”, le parole all’Adnkronos di Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il giudice ucciso nella strage di Capaci, che per anni ha lavorato al fianco dell’ex capo della Polizia.

“Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”, ha detto dal canto suo all’Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio. “Ho conosciuto De Gennaro solo professionalmente, mai avuto rapporto di confidenza con lui. Ora innanzitutto un gesto di rispetto e vicinanza alla famiglia, è stato un servitore dello Stato, tante cose ha fatto per lo Stato… Non sappiamo però la sua versione su questi ultimi avvenimenti, e la vicenda mi ricorda quella di Gardini che si suicidò alla vigilia dell’interrogatorio con me”, ha detto Antonio Di Pietro.

“Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole”. Non riesce a dire altro l’avvocato Francesco Bertorotta, che con l’avvocato Franco Coppi, difendeva l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggi. Notizia “sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era”, ha detto Matteo Renzi aprendo i lavori dell’assemblea di Italia Viva a Milano. “Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro”. La sua “scomparsa è tragica. Ci sarà tempo e modo per capire e valutare, oggi è il momento della pietas, del cordoglio, nel quale il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. In questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione”, ha aggiunto il leader di Italia Viva.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Novembre 2026