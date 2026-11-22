(Adnkronos) – “Provo rabbia e anche sgomento. Gianni De Gennaro era rimasto solo. Completamente solo. E oggi non c’è più. Io ho lavorato al suo fianco per trent’anni. Non avrebbe mai tradito Paolo Borsellino. Ricordo un giorno in particolare, il 17 luglio del 1992, pochi giorni prima della strage di Via D’Amelio. Stava per iniziare l’interrogatorio del collaboratore Gaspare Mutolo e De Gennaro e Paolo Borsellino chiacchieravano insieme e tra i due c’era un rapporto bellissimo”. Giuseppe ‘Pippo’ Giordano è arrabbiato. E non lo nasconde. Ex ispettore della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, ha lavorato per anni a stretto contatto con Gianni De Gennaro e i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da ieri non fa che pensare alla morte del suo ex capo. “Sono molto, molto demoralizzato. Lo siamo un po’ tutti”.

Quando ha conosciuto l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro?



“L’ho conosciuto nel 1982, subito dopo l’omicidio di Calogero Zucchetto”, un poliziotto che dava la caccia ai mafiosi, ucciso dalla mafia il 14 novembre del 1982. “Cosa nostra mise in giro la voce che era stato ucciso per una questione di donne. Volammo a Roma per sentire una persona e accertammo che le donne non c’entravano nulla. E in quell’occasione conobbi De Gennaro e iniziammo a lavorare insieme”.

Nell’ambito della inchiesta della Procura di Caltanissetta che ha indagato su De Gennaro per depistaggio, c’è anche una intercettazione tra l’ex ispettore Giordano e Franco Pacetto, collaboratore di de Gennaro e anche lui indagato per depistaggio.



“Sì, è vero. Io ho chiamato il mio amico fraterno, del quale ho stima e fiducia, Franco Pacetto”.

Lei ha lavorato al fianco di De Gennaro ma anche di Falcone e Borsellino. Che rapporto c’era tra loro?



“Ma secondo lei, Falcone e Borsellino erano delle persone inesperte per considerare Gianni De Gennaro un uomo di fiducia?”.

Tra i collaboratori che avete gestito spiccano i nomi di Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo.

“Ma secondo lei se Falcone o Borsellino non avessero avuto fiducia o stima in De Gennaro gli avrebbero affidato questi pentiti? Io mi pongo queste domande. Ricordo che un giorno mi chiamò e lo raggiunsi a Roma, lo incontrai nel suo ufficio e mi disse: ‘Si è pentito Francesco Marino Mannoia’ e io gli risposi: ‘Non ci credo’, perché pensavo che fosse un falso pentimento. Invece poi è risultato vero”. E De Gennaro mi disse: ‘Io e Falcone desideriamo che tu stia accanto a Marino Mannoia’. Anche se la mia firma non appariva mai sugli atti, per evitare che i mafiosi lo riconoscessero.

Tornando all’inchiesta per depistaggio a carico di De Gennaro, che idea si è fatta dell’inchiesta sul depistaggio?

“Non ci credo, non ci credo, non ci credo. In tanti anni di collaborazione non c’è stata una sola volta in cui mi abbia detto di fare qualcosa al di fuori della legalità. Non ci credo assolutamente. Nella maniera più assoluta”.

Un altro aneddoto?



“Mi chiamò un giorno De Gennaro e mi disse che si era pentito Pino Marchese, il cognato del boss Leoluca Bagarella, fratello della moglie. Mi disse ‘Quando lo vede gli faccia fare delle flessioni, potrebbe avere nascosto nelle parti intime un coltello’. Dopo un po’ andò al carcere di Pianosa e mi chiamò dall’elicottero e mi disse che me ne sarei occupato io”.

Anche l’ex pentito Totuccio Contorno. Per lui la Procura ha chiesto l’arresto per depistaggio…



“Io Contorno l’ho conosciuto benissimo. Parlava liberamente con noi, erano gli anni ’80. Poi io andai via dalla Squadra mobile e non lo vidi più. Sulla scorta di quello che sta emergendo in questo periodo, anche io mi pongo delle domande. Ma c’è una domanda specifica che mi faccio spesso: Se oggi fosse stato ancora in vita Giovanni Falcone, sarebbe stato accusato anche lui di avere manipolato Contorno? Qualcuno mi dia una risposta… Ricordo che Giovanni Falcone, insieme a Gianni De Gennaro fu accusato di aver usato Contorno come ‘killer di Stato’. Se fosse stato ancora vivo oggi avrebbe passato gli stessi guai che ha passato Gianni De Gennaro? È una cosa su cui ci si deve interrogare…”.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026