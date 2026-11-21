(Adnkronos) – “A volte il suicidio è anche coraggio, quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo c’è anche il suicidio”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, a un convegno organizzato da Fratelli d’Italia a Milano.

“E’ drammatico e non è certamente quello che auspico a nessuno, ma prima di dire che è fragilità ci penserei, non lo so. Può essere fragilità e può essere un modo per reagire a quella che lui avvertiva come una grande ingiustizia”, ha osservato La Russa.

“Mi ha sconvolto la notizia della morte di Gianni De Gennaro anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni. Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con un sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni con me. Me ne accorsi soltanto una volta arrivato a casa. Gliela rimandai accompagnandola con un biglietto sul quale avevo scritto: ‘Solo io potevo rubare una penna al Capo della Polizia’. Lui mi ringraziò con un altro bigliettino e mi regalò un’altra penna. Sono sconvolto da questa tragica fine. Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale”, la dichiarazione del presidente del Senato appena giunta la notizia della morte.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026