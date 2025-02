Morte Camilla Sanvoisin, affidata perizia sui cellulari: risultati fra 30 giorni

(Adnkronos) – Ci vorranno trenta giorni per conoscere i risultati della perizia sui cellulari sequestrati dalla polizia nella casa della Giustiniana dove è morta la settimana scorsa Camilla Sanvoisin, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin. Oggi a piazzale Clodio è stato affidato l’incarico al perito per svolgere l’esame sui telefonini della venticinquenne e del suo compagno Giacomo Celluprica, il quale ha riferito di aver assunto droga con Camilla e di essersi poi profondamente addormentato fino a quando, al risveglio, ha trovato la ragazza inerte accanto a lui e ha chiamato i soccorsi. Sulla vicenda la procura ha avviato un’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, al momento a carico di ignoti, in cui si procede per morte in conseguenza di altro reato. Sul corpo della ragazza, intanto, proseguono gli esami tossicologici per appurare la causa della morte e dopo il nulla osta della procura, che dovrebbe arrivare la prossima settimana, la famiglia potrà fissare i funerali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Febbraio 2025