Attualità

Morte Andrea Purgatori, quattro medici a processo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani, che avevano avuto in cura il giornalista.  
Per tutti l’accusa, dopo l’inchiesta dei pm di piazzale Clodio, è di omicidio colposo. Il processo si aprirà il 12 gennaio prossimo.   “Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private" ha detto l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, legale di parte civile per la famiglia Purgatori. "Una decisione che conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi a diversi livelli gravi errori". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Putin: “Economia russa? Nessun collasso”. Poi cita l’Italia tra peggiori in Ue per debito pubblico

20 minuti fa

Da vaccini ad antibiotici contro super batteri, intelligenza artificiale rivoluziona la farmaceutica

27 minuti fa

LeBron James gioca a gof… in mare. Il Codacons accusa: “Sta inquinando”

47 minuti fa

Roma, uccide la madre e nasconde il corpo: fermato 48enne

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio