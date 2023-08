Morta una donna investita sul lungomare di Santa Marinella

(Adnkronos) –

Grave incidente sul lungomare di Santa Marinella. Questa sera, una donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito altre due persone sul lungomare Marconi. L'anziana donna investita è deceduta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e hanno messo in sicurezza l’area interessata dall'incidente. Dopo l'impatto, la macchina ha finito la sua corsa contro un'auto ed un motoveicolo parcheggiati dal lato opposto del lungomare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Agosto 2023