Attualità

Morta Julia Marie Gaiser, la pattinatrice 23enne travolta e uccisa a Salisburgo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica su ghiaccio, la ragazza travolta e uccisa da un camion mentre si trovava sulla pista ciclabile lungo la Gaisbergstrasse, a Salisburgo, dove si era trasferita da alcuni anni per studiare all'università. Come riporta il Corriere dell'Alto Adige, la 23enne originaria di Bressanone, è morta sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. Ora sono in corso le indagini delle autorità austriache per stabilire la dinamica dell'incidente. Il camionista è stato anche sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.  "Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, anche per il mondo dello sport – è il commento del sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann – Julia Marie era infatti una grande atleta del pattinaggio artistico".  "Aveva iniziato tardi l'attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo – ricorda con commozione la responsabile provinciale del pattinaggio artistico Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg – Marie era riuscita a ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era stata anche convocata in nazionale". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d’amore: la serata romantica sui tetti di Roma

11 minuti fa

Carlo Conti, l’appello alla pace ai Tim Music Awards: “Questi gli unici droni che ci piacciono”

21 minuti fa

Baby Gang resta in carcere, gip convalida l’arresto

32 minuti fa

MotoGp, Bezzecchi in pole nel Gp San Marino. La griglia di partenza

35 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio