Morta dopo maltrattamenti e percosse, arrestato il marito

È in carcere per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate dalla morte, il marito della 32enne deceduta a dicembre 2025 a Lucera. Le indagini hanno consentito di ricostruire “un quadro di violenza reiterata e progressiva, culminato nel grave evento del decesso della donna”. L’uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver posto in essere nei confronti della moglie “ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, ricevute da abituali percosse e da condotte volte a limitarne i rapporti con i familiari, nonché ad isolarla dal proprio contesto affettivo”.

La vittima, una cittadina di origine nigeriana di 32 anni, fu trovata senza vita la mattina del 9 dicembre del 2025 nella sua abitazione. A dare l’allarme fu il marito, suo connazionale, bracciante agricolo di 35 anni che la ritrovò senza vita al rientro a casa, con alcuni lievi tagli sul corpo. Ieri l’uomo, in carcere da venerdì con le accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate dalla morte, si è sottoposto ad interrogatorio di garanzia davanti al gip Loretta Plantone. Assistito dall’avvocato Leonardo Roberto, ha risposto alle domande “negando ogni maltrattamento sulla moglie, fisico e psicologico” fa sapere il legale. Dopo il decesso della donna, gli agenti di polizia giudiziaria del Commissariato di Lucera hanno avviato una meticolosa attività di acquisizione e analisi degli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, procedendo alla raccolta delle testimonianze, all’esame della documentazione e di ogni ulteriore elemento ritenuto rilevante, arrivando al quadro indiziario che ha portato all’arresto del 35enne.



Pubblicato il 16 Settembre 2026