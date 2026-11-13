Morta a 27 anni Beau Jessup, figlia dell’attrice britannica Lisa Maxwell: ignote le cause del decesso

(Adnkronos) – E’ morta a 27 anni Beau Jessup, figlia dell’attrice e conduttrice televisiva Lisa Maxwell, volto noto della televisione inglese. La notizia è stata confermata dalla Columbia Journalism School di New York, dove la giovane frequentava un corso di laurea magistrale in giornalismo. In una nota pubblicata sul proprio sito, l’istituto ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai compagni di corso e a tutte le persone che conoscevano e amavano Beau. “La Journalism School sta collaborando con la famiglia di Beau per offrire sostegno e assistenza in questo momento difficile”, si legge nel comunicato. Al momento non sono state rese note le cause della morte. Anche Lisa Maxwell, 62 anni, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa della figlia.

Beau Jessup avrebbe dovuto conseguire il master in giornalismo nel maggio 2027. La Columbia Journalism School ha deciso di ricordarla pubblicando, con il consenso della famiglia, un’intervista realizzata nell’ottobre scorso per la rubrica Notebook, dedicata agli studenti dell’università. Nel colloquio, la giovane aveva raccontato il proprio percorso accademico e le ragioni che l’avevano spinta ad avvicinarsi al giornalismo, una passione nata anche grazie alla professione della madre, protagonista della serie poliziesca britannica ‘The Bill’ e per diversi anni componente fissa del talk show ‘Loose Women’.

“Essendo cresciuta come figlia di un’attrice televisiva, ho sviluppato una consapevolezza particolare della distanza che può esistere tra la vita delle persone e le storie che vengono raccontate su di loro”, aveva spiegato Jessup. “Ho visto come il giornalismo possa illuminare le esperienze di qualcuno, ma anche come queste possano essere distorte, semplificate o trasformate in una narrazione pubblica sulla quale il protagonista ha pochissimo controllo”.

Da qui la sua curiosità, maturata fin da giovanissima, per il modo in cui vengono raccontate le vite degli altri e per il ruolo di chi costruisce quelle narrazioni. Nell’intervista Beau aveva parlato anche della sua esperienza a New York, città nella quale amava frequentare gli spettacoli di Broadway ed esplorare il quartiere dell’Upper West Side. Dopo la laurea, il suo obiettivo era lavorare come giornalista e scrittrice, occupandosi di persone, cultura e questioni sociali. Non escludeva, inoltre, di continuare a scrivere per il teatro. Nata l’11 ottobre 1999, Beau era figlia di Lisa Maxwell e dell’imprenditore britannico Paul Jessup. In una precedente intervista rilasciata nel 2008 alla rivista ‘People’, l’attrice aveva parlato con affetto del rapporto con la bambina, allora di otto anni, raccontando la gioia di vederla crescere. “Quando torno a casa, è più interessata a mostrarmi i compiti che a sapere chi ho finto di essere durante la giornata”, aveva raccontato Maxwell. E ancora: “Mi sorprende continuamente con tutte le cose nuove che impara a fare. Quando penso a quanto fosse piccola e indifesa alla nascita e la confronto con la bambina spiritosa e intelligente che è diventata, mi sembra incredibile”. Parole che oggi assumono un significato particolarmente doloroso, mentre familiari, amici e compagni di studi si stringono nel ricordo di una giovane donna che aveva davanti a sé un futuro ancora tutto da costruire.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026