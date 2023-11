Morgan-X Factor, ‘Striscia’ consegna a Fedez Tapiro ‘ragno’ d’oro

(Adnkronos) – Si infittisce la trama della ragnatela sui veri motivi dell’allontanamento di Morgan da X Factor. Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli è tornato da Fedez e gli ha consegnato un Tapiro speciale, un Tapiro 'ragno' d’oro. "Io non ho più nulla da dire. Chiedete alle persone che ha tirato in ballo lui", dice Fedez all’inviato del tg satirico, che insiste: "Allora a chi porta tutto ciò? Ad Ambra?". "Se Morgan ha detto Ambra…", risponde il cantante, che conclude: "Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me". Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 10 ed entra nella top ten dei più 'attapirati' della storia del tg satirico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2023