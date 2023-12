Morgan, vittoria in tribunale: assolto da accusa di frode fiscale

(Adnkronos) –

Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato assolto con formula piena dall'accusa di frode fiscale. A comunicarlo è lo stesso cantante nella sua chat, che riferisce che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del tribunale di Monza, che aveva assolto l'ex Bluvertigo dal reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". "Ringrazio gli avvocati Leonardo Cammarata, Rossella Gallo, Alessandro Ingrassia, Lidia Lo Giudice per il risultato ottenuto dal loro impegno", commenta Morgan. Per l'artista, una 'vittoria' in un periodo movimentato. Morgan recentemente è stato silurato da X Factor 2023, il talent di Sky a cui partecipava come giudice con Fedez, Dargen D'Amico e Ambra. Dopo una puntata caratterizzata da scontri, battute al vetriolo e accuse, Morgan è stato escluso dalla trasmissione a metà novembre. Il provvedimento adottato dall'emittente e dalla casa di produzione è stato accompagnato dalle dichiarazioni di Morgan e da quelle degli altri giudici, Fedez in primis, che hanno portato avanti la telenovela. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Dicembre 2023