Morbillo, Bassetti: “Test sierologico e se non si è immuni vaccinarsi”

(Adnkronos) – Ritorno del morbillo, "cosa può fare il singolo? Se non si è stati vaccinati o non si è fatta la malattia, o si hanno dubbi in merito, basta chiedere al proprio medico curante la prescrizione per l'esame sierologico che attesta se si è immuni. Poi, se non lo si è, ci si potrà vaccinare". Matteo Bassetti, primario infettivologo del Policlinico San Martino di Genova, suggerisce questa strada per contrastare il ritorno dell'infezione, dopo che l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità ha segnalato 213 casi solo nei primi 3 mesi dell'anno. "Tra l'altro – ricorda lo specialista su Facebook – con due dosi" di vaccino, "o se si è fatta la malattia, l'immunità" contro il morbillo "è perenne". —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2024