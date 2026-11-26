(Adnkronos) – “La trasformazione digitale oggi fa diventare il lifelong learning un’esigenza, un imperativo categorico. Servono occasioni di apprendimento da creare anche in maniera innovativa lungo tutta la vita professionale, sapendo che abbiamo all’interno delle organizzazioni polarità molto diverse. Le giovani generazioni hanno una maggiore familiarità con le tecnologie digitali ma vanno guidate nei processi di apprendimento, così come le generazioni più senior che hanno necessità di aggiornamento e di acquisizione di competenze”. Lo ha detto Marco Morbidelli, Ceo Angelini Academy, oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

“Le corporate academy costituiscono oggi un’infrastruttura fondamentale – continua Morbidelli – In questo momento storico credo che abbiano una responsabilità importante nel contribuire a guidare questa transizione con un twist di innovazione che significa interdisciplinarietà, portare contenuti e metodi nuovi anche nel modo di fare formazione. Noi, per esempio, sosteniamo progetti di ricerca sull’educazione, sull’apprendimento. Ne cito due, uno con Ucl a Londra sulle neuroscienze dell’apprendimento, per capire come le persone nelle varie generazioni apprendono e come si modificano i meccanismi di apprendimento e gli insight. Abbiamo poi coinvolto un professore, dalla Svizzera, che studierà con noi gli impatti di una piattaforma agentica che abbiamo già disegnato. È un circolo virtuoso tra una ricerca applicata e programmi educativi”.

“Come Angelini Academy, facciamo varie cose – chiarisce Morbidelli – Oltre alla ricerca, ci occupiamo di executive education, cioè ci ‘prendiamo cura’ dei leader delle organizzazioni e dei giovani con potenziale. Per queste popolazioni co-disegniamo programmi con le migliori business school e università del mondo: andiamo a scegliere facendo cherry picking. Partiamo dai nostri problemi reali. Abbiamo una particolare attenzione ai giovani e quindi uno degli obiettivi dell’academy è essere proprio ponte. Lo facciamo – precisa – attraverso due iniziative concrete. Una è Gateway for Professionals. Finanziamo dieci borse di studio per giovani bravissimi che vengono da tutto il mondo e che hanno partecipato a un processo selettivo molto rigoroso per un Mba. Li vorremmo assumere tutti, ma se anche qualcuno non entrasse nella nostra organizzazione non importa, avremo comunque generato valore per la filiera”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026