Morandi piange la scomparsa dello storico manager Luigi Zannoni: “Mancherà moltissimo”

(Adnkronos) – Un lutto profondo ha colpito il mondo della musica italiana e in particolare Gianni Morandi, che ha annunciato sui social la morte del suo storico manager e amico di lunga data, Luigi Zannoni. "Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive", ha scritto Morandi sui suoi profili social. "Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me", ha aggiunto Morandi.

Zannoni era anche socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata da Gianni Morandi e di cui l’artista detiene il restante 95%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025