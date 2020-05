Morandi – Alberi a stralli: Matteo Longo ricorda il vecchio ponte

Si intitola Morandi – Alberi a stralli, il nuovo brano di Matteo Longo, cantautore di San Paolo di Civitate, che continua a cantare la storia e l’attualità della sua terra e del Bel Paese, anche durante i duri giorni della quarantena. Registrato nei mesi scorsi a San Severo, il brano vuole ricordare, alla vigilia della ricostruzione del nuovo ponte, il vecchio, non senza una vena di romanticismo “ Che sia di buon auspicio per giovani e vecchi innamorati – ci dice l’autore, citando i versi – “Occhi nel cielo due colombi fin lassù è dura. Gioia sul mondo, Rosabella sotto la mia cura. Larghi orizzonti con lei, lei la mia avventura. Vola con me e lei, lei mi riassicura!”. Il viadotto Polcevera, noto anche come ponte Morandi o ponte delle Condotte, progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi fu costruito fra il 1963 e il 1967 , ad opera della Società Italiana per Condotte d’Acqua . Il 14 agosto 2018, a seguito del crollo parziale della struttura, che ha provocato 43 morti e 566 sfollati è stato chiuso al traffico. Nel febbraio 2019 se ne è avviata la demolizione, ultimata il 12 agosto 2019. Imminente l’inizio della ricostruzione, che il cantautore pensa di fotografare con un brano dedicato, testimoniando la propria vitalità artistica insieme a quella dell’intero territorio dauno. Orecchiabile, il brano si apre con un riffe di chitarra, che accompagna amabilmente il giro armonico, arricchito subito dalla batteria e dagli accenti dolci che guideranno l’intera composizione, sorretta dalla voce che canta un testo ricco di figure retoriche e colori. Continua il percorso di Longo, sia nella tradizione che in nuovi brani, senz’altro ad arricchire il repertorio locale, contando su una passione, coltivata sin da ragazzo e che si rinvigorisce negli ultimi anni grazie alla collaborazione con I Cantori di Civitate. In cantiere un nuovo disco, con tante novità e sorprese, in cui la voce e la musica si fonderanno alla poesia e alle storie della terra natia che guarda all’Italia.

Condividi sui Social!